Città metropolitana Roma: incontro su prevenzione incendi e controllo territorio (2)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Una grande sinergia ci lega in un lavoro meticoloso e quotidiano assieme agli altri Delegati, al sindaco Gualtieri per una nuova politica che mette al centro il territorio, i sindaci e i cittadini che sentono più vicina la Città metropolitana che ha riconquistato il ruolo che merita", ha ribadito la consigliera delegata Manuela Chioccia. "Per questo inizio di estate torrida - ha aggiunto - abbiamo programmato e investito i primi 100 mila euro, per una tecnologia avanzata che permetterà nel territorio delle colline tiburtine, al Comune di Tivoli, la terza telecamera collegata al sistema della Protezione civile, per potenziare il controllo anche nella parte bassa dei Castelli romani per essere da deterrente a persone incivili che devastano un territorio incontaminato, mettendo a repentaglio la vita di fauna e cittadini. L'altro tema importante - ha sottolineato la consigliera delegata - è quello della sensibilizzazione rispetto ai rifiuti che spesso vengono lasciati indiscriminatamente ovunque, creando discariche a cielo aperto che deturpano l'ambiente e sono fonti di incendi pericolosi. Non sono più tollerabili determinati atteggiamenti, per questo adotteremo tolleranza zero con l'aiuto di questi dispositivi che ci aiuteranno a individuare e punire i soggetti che trasgrediranno le regole civili di convivenza", ha concluso Chioccia. (Rer)