Rai: Carotenuto (M5s), Petrecca imbarazzante

- "L'audizione di ieri sera del direttore di RaiNews Paolo Petrecca in commissione di Vigilanza Rai è stata quantomeno imbarazzante. A tratti sembrava quasi volerci prendere in giro. Ma veramente crede di poter giustificare l'aver mandato in diretta il comizio di Giorgia Meloni da Catania dicendo che si trattava del presidente del Consiglio, omettendo che è chiaro anche a un bambino che stava intervenendo nelle sue vesti di leader di Fratelli d'Italia? Ma davvero davanti a un comunicato gravissimo del suo comitato di redazione pensa di potersela cavare parlando di messaggini privati di solidarietà ricevuti? Per non parlare delle sue arrampicate sugli specchi per giustificare il giornalista che ha fatto illazioni gratuite sulla magistratura o dei dati ridicoli riservati al M5s rispetto ad altri partiti, su cui non si è neanche degnato di rispondere. E ancora: un direttore di testata del servizio pubblico che dà dei 'pennivendoli' a dei propri colleghi in una sede istituzionale a memoria non si era mai visto. Chiediamo all'azienda di prestare la massima attenzione a quanto sta accadendo a RaiNews. Noi da parte nostra non tollereremo ulteriori atteggiamenti lesivi del pluralismo, dell'Indipendenza ma soprattutto della nostra intelligenza". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione di Vigilanza Rai, Dario Carotenuto. (Rin)