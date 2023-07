Energia: Spagna, Cepsa inizia a commercializzare biocarburante per quattro aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La compagnia energetica Cepsa ha iniziato a commercializzare il carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) negli aeroporti di Madrid, Barcellona, Palma di Maiorca e Siviglia, da cui passa più della metà del traffico passeggeri in Spagna. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", Cepsa diventa così la prima azienda a offrire biocarburante per l'aviazione su base permanente in quattro dei principali aeroporti spagnoli. Il carburante sostenibile viene prodotto nel parco energetico La Rabida, in Andalusia, a partire da rifiuti organici e oli da cucina. Nell'ambito della sua strategia "Positive Motion", l'azienda energetica sta sviluppando un ecosistema incentrato sull'accelerazione della decarbonizzazione, attraverso la produzione di molecole verdi, principalmente idrogeno e biocarburanti rinnovabili.(Spm)