Pnrr: Conte (M5s), grave ritardo, Stato non può volgere la testa da altra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “il governo voleva nascondere una realtà che tutti sappiamo, ovvero che siamo in gravissimo ritardo nella sua attuazione”. Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte all’incontro con gli esodati Superbonus in presidio da diversi giorni sotto il ministero dell’Economia e della Finanza (Mef). “Noi ci siamo resi disponibili e abbiamo proposto di alimentare i crediti di imposta per il superbonus e per le transizioni 4.0”, ha spiegato. “Con il grande vantaggio che risolveremmo il problema assolutamente morale, politico, di queste persone - ha proseguito -. E rilanceremmo il sistema competitività, il sistema innovazione e il sistema produttivo”. Lo Stato “non può volgere la testa dall’altra parte”, ha concluso Conte. (Rin)