Kenya-Iran: presidente Raisi a Nairobi, firmati cinque accordi di cooperazione (2)

- Raisi ha inoltre affermato che “la posizione comune di Iran e Kenya nella lotta contro gli stupefacenti può essere utilizzata per espandere ulteriormente le relazioni bilaterali”, apprezzando la “calorosa accoglienza del governo e del popolo keniota” e aggiungendo che l’Iran sarà “in grado di ospitare presto il Ruto a Teheran". Secondo quanto riferito da “Irna”, il presidente keniota ha dichiarato che il suo Paese “accoglie a braccia aperte gli investitori e gli uomini d'affari iraniani”, aggiungendo che “l'Iran creerà un impianto di assemblaggio di auto in Kenya e produrrà auto iraniane da vendere nel Paese africano con nomi in swahili”. Ruto ha inoltre descritto la visita di Raisi a Nairobi come “molto fruttuosa e una meravigliosa opportunità per il suo Paese” che “rafforzerà i legami di amicizia e solidarietà tra le due parti”, secondo “Irna”. Il tour di Raisi in Africa, che successivamente lo condurrà anche in Uganda e in Zimbabwe, è la prima visita ufficiale di un leader iraniano da un decennio (l'ultimo fu Mahmoud Ahmadinejad nel 2013) e rappresenta un tentativo da parte di Teheran di diversificare i legami economici di fronte alle paralizzanti sanzioni statunitensi. (Irt)