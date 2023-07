Ucraina: Cremlino, fornire garanzie di sicurezza a Kiev è "sbagliato e pericoloso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fornire all'Ucraina qualsiasi garanzia di sicurezza è "estremamente sbagliato e molto pericoloso". E' quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando in conferenza stampa. "Fornendo qualsiasi tipo di garanzia di sicurezza all'Ucraina, i Paesi in realtà ignorano il principio internazionale dell'indivisibilità della sicurezza. Cioè, fornendo garanzie di sicurezza all'Ucraina, invadono la sicurezza della Russia", ha detto Peskov ai giornalisti. Per ilportavoce, questa decisione è anche irta di conseguenze "molto negative" a medio, lungo e anche a breve termine. (Rum)