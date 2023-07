Ucraina: Stoltenberg, oggi ci incontriamo da pari, un giorno lo faremo da alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni prese al vertice Nato di Vilnius segnano l'inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni fra la Nato e l'Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Vilnius. "Oggi ci incontriamo da pari a pari", ha aggiunto in riferimento al Consiglio Nato-Ucraina che si svolgerà oggi. "Attendo con ansia il giorno in cui ci incontreremo come alleati", ha concluso Stoltenberg. (Beb)