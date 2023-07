© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno sradicato una cassa continua all'interno di un supermercato in via Porta Cavalleggeri a Roma e sono scappati. Ad accorgersi della spaccata sono stati, questa notte, i carabinieri della stazione di Roma San Pietro che hanno notato la vetrata dell'attività commerciale danneggiata. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo. Il un bottino è ancora da quantificare (Rer)