Vaticano: a ottobre un convegno sui documenti di Pio XII

- Si terrà dal 9 all'11 ottobre presso l'Aula Magna dell'Università Gregoriana, a Roma, il convegno internazionale "New Documents from the Pontificate of Pope Pius XII and their Meaning for Jewish-Christian Relation". Al centro del convegno ci saranno i nuovi documenti sul pontificato di Pio XII resi accessibili da papa Francesco nel marzo 2020. Si tratta di milioni di testimonianze atte a far fare luce sulle controversie storiche e teologiche riguardanti papa Pio XII e il Vaticano durante il periodo dell'Olocausto, e sulle relazioni ebraico-cristiane a più livelli: dai non specialisti a quanti ricoprono incarichi di autorità negli ambienti decisionali e nelle istituzioni ebraiche e cattoliche. Il convegno riunirà storici e teologi, cristiani ed ebrei, che studiano insieme per approfondire la conoscenza storica e le relazioni ebraico-cristiane. In totale i documenti relativi al pontificato di Pio XII sono circa 16 milioni. (Civ)