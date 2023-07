Senato: ok Aula a ddl per Giornata diritto a divertimento in sicurezza, testo passa a Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 144 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti l'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge per l'istituzione, ogni 8 dicembre, della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Il testo passa ora all'esame della Camera. L'iniziativa parlamentare nasce in seguito alla tragedia di Corinaldo, quando nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, morirono cinque adolescenti e una madre 39enne, schiacciati nella calca dopo spruzzi di spray urticante nel locale in cui si attendeva il dj-set di Sfera Ebbasta. (Rin)