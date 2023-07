Ucraina: Stoltenberg, Putin ha sottovalutato situazione, Kiev più vicina a Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il presidente Putin ha invaso l'Ucraina lo scorso anno, ha sottovalutato il coraggio del popolo ucraino, delle forze ucraine e la determinazione della leadership politica ucraina. Ma ha anche sottovalutato l'unità e la forza della Nato. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice Nato di Vilnius. "La Nato continuerà a stare al vostro fianco per tutto il tempo necessario. Gli alleati hanno fornito decine miliardi di dollari di sostegno nell'ultimo anno. Ora abbiamo concordato un pacchetto in tre parti che avvicina l'Ucraina alla Nato: un programma pluriennale di assistenza pratica, l'istituzione di un nuovo Consiglio Nato-Ucraina e la riaffermazione che l'Ucraina diventerà membro della Nato, eliminando il requisito del Piano d'azione per l'adesione", ha aggiunto. Inoltre, ha continuato Stoltenberg, "il nuovo programma pluriennale di assistenza all'Ucraina aiuterà la transizione dall'era sovietica agli equipaggiamenti e agli standard della Nato, rendendo le forze ucraine pienamente interoperabili con quelle dell'Alleanza atlantica": Le decisioni prese a Vilnius, ha poi concluso Stoltenberg, "hanno segnato l'inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni tra la Nato e l'Ucraina". (Beb)