Agroalimentare: Centinaio, bene accelerazione ddl contro cibi sintetici

- L'approvazione "avvenuta stamattina nelle Commissioni 9a e 10a in seduta comune e l'immediata calendarizzazione in Aula, già decisa ieri in Conferenza dei capigruppo, assicurano al disegno di legge contro la produzione e la commercializzazione di carni e mangimi sintetici un iter rapido, che porterà già nel giro di alcuni giorni a concludere positivamente l'esame del Senato. È questo un ulteriore segnale dell'importanza che governo e maggioranza attribuiscono alla salute e alla corretta informazione dei cittadini. Ricordo infatti che nel ddl è stato recepito anche il nostro emendamento che vieta le etichette con il cosiddetto meat sounding, cioè l'attribuzione di nomi di prodotti tradizionalmente composti da carne ad alimenti esclusivamente vegetali. Più sicurezza e più trasparenza sono principi che non possono mai mancare quando parliamo di alimentazione". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega.(Rin)