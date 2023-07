Vaticano: Papa nomina vescovo di Punto Fijo in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo di Punto Fijo, Venezuela, monsignor Luis Enrique Rojas Ruiz, trasferendolo dalla sede titolare di Unizibira e dall'ufficio di vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Mérida. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Luis Enrique Rojas Ruiz è nato a Mérida il 31 agosto 1968. Ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso il Seminario Maggiore San Buenaventura di Mérida. Ha conseguito la licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia università Lateranense di Roma, il master in Psicologia e Consultazione presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma ed una specializzazione in Gestione Ecclesiastica presso l'Universidad de Los Andes di Mérida. Ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 15 settembre 1999, incardinandosi nell'arcidiocesi di Mérida. Il 19 luglio 2017 è stato nominato vescovo titolare di Unizibira e ausiliare dell'arcidiocesi di Mérida. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 29 settembre 2017. (Civ)