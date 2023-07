Mobilità: assessore Roma, Capitale prende un terzo da Fondo nazionale trasporti rispetto ad altre grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale "c'è una scarsa considerazione del settore del Tpl", e a Roma "non solo non siamo equiparati rispetto alle altre grandi città in termini di ripartizione del Fondo nazionale trasporti, ma prendiamo un terzo di quello che prendono gli altri, in termini pro capite. Questo è inaccettabile". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, nel corso del convegno di Federmobilità, a Roma. "Se pensate - ha spiegato - che siamo fermi sul Fondo nazionale trasporti, e si spaccia come una grande innovazione il fatto che aumenta di 100 milioni di euro, stiamo parlando del nulla. Noi abbiamo bisogno di almeno 2 miliardi che vengano messi per servire meglio un sistema non solo inefficiente, ma anche iniquo. Ci sono iniquità che non possiamo sottacere. La Capitale d'Italia ospita delle funzioni che non sono meramente locali, bensì nazionali e internazionali: ospitiamo organismi internazionali, abbiamo 1.757 manifestazioni di media all'anno che comportano spese molto superiori alle altre grandi città. Non solo non siamo equiparati rispetto alle altre grandi città in termini di ripartizione del Fondo nazionale trasporti, ma prendiamo un terzo di quello che prendono gli altri, in termini pro capite. Questo è inaccettabile", ha concluso Patanè.(Rer)