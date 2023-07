Mobilità: assessore Roma, dal 2008 serviti 40 milioni di chilometri in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema di Roma, come altre grandi città, "è che mancano milioni di chilometri di superficie per servire le periferie. Nel 2008 servivamo 135 milioni di chilometri di superficie, oggi Atac ne serve 95". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, nel corso del convegno di presentazione dell'indagine dal titolo "Gli assetti e le competenze degli enti titolari del servizio di Tpl su gomma" di Federmobilità, a Roma. "Non c'è solo un tema di riduzione di risorse umane, ma c'è stata anche una riduzione complessiva della quantità e della qualità del servizio", ha concluso Patanè.(Rer)