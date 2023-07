Romania: capo economista Banca centrale, deficit di bilancio rischia di superare 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio in Romania alla fine del 2023 bilancio rischia di superare il 6 per cento del Pil. Lo ha detto il capo economista della Banca nazionale di Romania (Bnr), Valentin Lazea, in un articolo pubblicato sul blog "Bnr Opines". A suo avviso, non prendere misure né nel 2023 né nel 2024 renderà la Romania "il prossimo candidato per l'assistenza del Fmi e una possibile sospensione dei fondi dalla Commissione europea". "In queste condizioni, se non verranno prese una serie di misure urgentemente, il deficit di bilancio alla fine del 2023 rischia di superare il 6 per cento del Pil, peggiorando il dato del 2022, pari al 5,7 per cento. (Rob)