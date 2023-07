© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto oggi un incontro con il premier canadese, Justin Trudeau, a margine del summit della Nato a Vilnius, in Lituania. È quanto ha scritto lo stesso Zelensky in un messaggio su Twitter. "Grazie per il continuo supporto dell'Ucraina! La prima richiesta di oggi riguarda le armi per i nostri guerrieri", si legge nel messaggio del presidente ucraino. (Kiu)