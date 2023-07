Tunisia: sindacato Ugtt ribadisce rifiuto a revoca sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio esecutivo dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) ha ribadito il suo secco “no” alla revoca dei sussidi "attraverso misure fraudolente e mascherate" che hanno provocato carenze e rincari dei beni alimentari primari e del carburante. Attraverso una nota, il sindacato ha denunciato che queste misure "hanno influito sulla vita dei cittadini e hanno portato a un ulteriore deterioramento del potere d'acquisto e al crollo del tenore di vita”. L’Ugtt ha condannato la "politica impopolare" dell'autorità esecutiva, che ha causato un ulteriore impoverimento della popolazione in generale, ritenendo il governo responsabile del fallimento delle sue politiche a fronte dell'aumento dell'inflazione, del crollo del dinaro e dell'aumento dei prezzi. L'organizzazione sindacale ha anche chiesto un aumento del salario minimo garantito e l'attuazione degli accordi di settore "per garantire un clima sociale sano". Vale la pena ricordare che la revoca dei sussidi di cui gode la popolazione tunisina è una delle richieste del Fondo monetario internazionale (Fmi) per l'erogazione di un maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari, somma considerata indispensabile dalle agenzie di rating per evitare il default finanziario del Paese nordafricano. (Tut)