Spagna: Teruel Existe critica Sanchez e Feijoo per non aver affrontato questione spopolamento

- Il coordinatore di Teruel Existe ha criticato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ed il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, di non aver affrontato durante il dibattito televisivo di lunedì scorso la questione dello spopolamento in diverse aree della Spagna. "Non ci sono state proposte reali, non si è discusso di problemi reali" ha detto Guitarte in alcune dichiarazioni a "Tve". A suo avviso, sia Sanchez che Feijoo si sono dedicati rispettivamente ai "rimproveri" sul maschilismo e al riavvicinamento con Bildu, distogliendo l'attenzione dai problemi reali che "non possono più essere rimandati" e per i quali la federazione di partiti Espana Vacia sta facendo "pressione". Alla domanda su quale dei due candidati sosterrà dopo le elezioni generali del 23 luglio, Guitarte ha risposto che lo farà con "chiunque abbia impegni reali di investimento per risolvere questi problemi". (Spm)