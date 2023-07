Rai: Gasparri (FI), aggressione a Petrecca chiara manovra politica da intolleranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "L'opposizione ha un ruolo fisiologico di contrasto rispetto alla maggioranza. Tutto ciò non deve causare scandalo. Tuttavia si registra, in alcuni settori, un livello di polemica che supera il normale. Ora l'ultima aggressione, con tanto di titoli a tutta pagina, riguarda il direttore di RaiNews Petrecca. Che peraltro è stato invitato in commissione di Vigilanza Rai in queste ore dove ha svolto un'ottima audizione. Mi auguro anzi, come ho detto in Vigilanza, che tutti i direttori siano ascoltati, perché non sarebbe immaginabile una convocazione ad personam in via esclusiva. E su questo la presidente Floridia ha fornito immediate rassicurazioni. L'aggressione a Petrecca sarebbe preoccupante se non fosse ridicola e infondata. È una chiara manovra politica derivante da intolleranti. Gli stessi che hanno taciuto quando un noto sindacato della sinistra televisiva è stato travolto dalla scomparsa di 100mila euro dalle proprie casse. Vicenda della quale poi non si è più parlato. Pertanto alcuni farebbero meglio a guardare dentro le proprie strutture invece che puntare sempre il ditino contro chiunque. Petrecca svolge con professionalità e serietà il suo lavoro e non si farà certo impressionare da questa offensiva immotivata, ingigantita, intimidatoria. Con questi metodi la sinistra politica e televisiva non va lontano. E staremo con gli occhi aperti, ribattendo colpo su colpo a queste sortite davvero fastidiose. Che trovano una inspiegabile solidarietà giornalistica, quando invece le notizie a cui dare la prima pagina sono tante di natura nazionale e internazionale e travalicano abbondantemente le quisquilie di questa natura". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)