Corea del Sud-Italia: settimana all’insegna di cultura e diplomazia pubblica con la presenza a Seul del Direttore Generale De Pedys

- In vista dell’inaugurazione, il prossimo 14 luglio, della mostra Grand Italian Vision - Farnesina Collection, che porterà a Seul oltre 70 opere di arte contemporanea italiana, e della presenza per l’occasione del direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale, Alessandro De Pedys, l’ambasciata d’Italia ha organizzato un calendario di incontri con istituzioni pubbliche e culturali a Seul. Tali incontri, che vedranno la partecipazione dell’ambasciatore d’Italia Federico Failla, hanno l’obiettivo di rafforzare i rapporti con i ministeri ed enti, nonché musei e gallerie, attivi nel settore della diplomazia culturale, per accrescere le sinergie che possono sorgere dalla collaborazione tra due potenze culturali quali Italia e Corea del Sud, anche in vista della celebrazione dei 140 anni delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che si celebreranno nel 2024.(Com)