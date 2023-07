El Salvador: rinnovato per la 16ma volta lo stato di emergenza contro le gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di El Salvador ha approvato la 16ma proroga dello stato di emergenza, proclamato per la prima volta il 27 marzo del 2022 per fare fronte alla violenza delle gang che imperversano nel Paese. “Con 67 voti a favore, prolunghiamo la validità del regime di eccezione per continuare la guerra contro le gang e porre fine a quelle strutture criminali che tanto danno hanno fatto ai salvadoregni”, recita una dichiarazione pubblicata sull’account Twitter dell’Assemblea nazionale, composta a stragrande maggioranza da membri del partito del presidente Nayib Bukele. (segue) (Mec)