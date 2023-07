El Salvador: rinnovato per la 16ma volta lo stato di emergenza contro le gang (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'ufficio dell'alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha di recente lanciato l'allarme sulle "gravi preoccupazioni" create dai dodici mesi di stato di emergenza voluti dal governo del presidente del Salvador, Nayib Bukele, per il contrasto alle bande criminali. L'agenzia onusiana, si legge in una nota della portavoce Marta Hurtado, "comprende" l'importanza della sfida intrapresa dal governo e la necessità di mettere in sicurezza uno Stato con i più alti indici di criminalità al mondo, ma richiama San Salvador a un'azione "in linea con il diritto internazionale umanitario". Tra gli oltre 65mila arresti di massa eseguiti durante uno stato di emergenza che sarebbe dovuto durare un solo mese, potrebbero trovarsi situazioni "arbitrarie", recita la nota denunciando le "scarse" basi legali delle indagini eseguite in molte occasioni. Preoccupano inoltre le condizioni in cui versano i detenuti. "Abbiamo ricevuto denunce di gravi violazioni dei diritti dei prigionieri, come l'isolamento prolungato e la carcerazione di persone con malattie croniche, senza adeguate cure mediche". (segue) (Mec)