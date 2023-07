Libano-Israele: stampa, mediatore Usa Hochstein potrebbe occuparsi di confini terrestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno espresso grande interesse per gli sviluppi relativi al confine terrestre tra Libano e Israele e il l’ambasciatore statunitense Amos Hochstein, incaricato di mediare i negoziati tra i due Paesi per la delimitazione dei confini marittimi, è arrivato ieri sera a Tel Aviv per una visita “non annunciata”. Lo ha riferito il quotidiano vicino al partito filo-iraniano Hezbollah “Al Akhbar”, spiegando che il mediatore Usa potrebbe anche occuparsi della delimitazione del confine terrestre tra i due Paesi. "I Paesi occidentali hanno informato il Libano che Israele è disposto ad avviare colloqui su questo tema", hanno spiegato alcune fonti libanesi citate dal quotidiano, confermando “che non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale tra Usa e Libano”. (segue) (Lib)