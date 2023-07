Libano-Israele: stampa, mediatore Usa Hochstein potrebbe occuparsi di confini terrestri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, il ministro degli Esteri libanese uscente, Abdallah Bou Habib, che il Paese dei cedri “ha informato l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) di essere pronto a una definizione del confine meridionale” con lo Stato di Israele. Ci impegniamo per risolvere la questione delle tende al confine (dei militari del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah) e riteniamo che il villaggio di Ghajar sia libanese come riconosciuto dall’Onu”, ha aggiunto Miqati, aggiungendo che una definizione del confine tra Libano e Israele eviterebbe un inasprimento delle tensioni tra quest’ultimo e Hezbollah. Intanto, lo scorso 10 luglio, dopo l'incontro tra Miqati e il comandante della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Paese (Unifil), generale Aroldo Lazaro Saenz, il ministro degli Esteri libanese uscente, Abdallah Bou Habib, ha denunciato "18 violazioni lungo il confine con Israele". (segue) (Lib)