Scuola: Valditara su Invalsi, divario tra nord-sud in italiano, matematica e inglese

- Nella seconda primaria “in Sicilia, Campania e Calabria vi è un divario rispetto al nord di cinque punti percentuali in italiano, di dieci punti percentuali in matematica e di quattro-cinque punti percentuali in inglese”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alla presentazione alla Camera dei deputati del Rapporto nazionale “Le prove Invalsi 2023”. La matematica “è fondamentale, è un indicatore di crescita sociale – ha aggiunto -. La lingua inglese è la chiave per accedere all’internazionalità e uno studente che non ha adeguate competenze in questa disciplina è fortemente penalizzato rispetto agli altri compagni”, ha spiegato Valditara. (Rin)