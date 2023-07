Serbia: movimento Socialista, sanzioni Usa a direttore intelligence Vulin nuovo attacco al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione di sanzioni da parte del ministero delle Finanze degli Stati Uniti contro il direttore dell'Agenzia per la sicurezza e l'informazione serba (Bia) Aleksandar Vulin è un nuovo attacco diretto alla Serbia e alle istituzioni serbe. Lo ha annunciato in una nota il movimento Socialista, di cui Vulin è il presidente. Il ministero delle Finanze Usa ha annunciato di aver sanzionato l'attuale direttore della Bia serba Vulin, a causa del suo coinvolgimento "nel traffico di armi e droga". Nella decisione si legge che Vulin è inoltre "responsabile di atti corrotti e destabilizzanti che hanno consentito le attività maligne della Russia nella regione". L'annuncio sottolinea che la Bia, il ministero della Difesa e il ministero dell'Interno, di cui Vulin era precedentemente a capo, "non sono i bersagli di queste sanzioni". La dichiarazione aggiunge che il direttore della Bia è coinvolto nella "criminalità organizzata transnazionale e in operazioni illegali di stupefacenti" e che ha mantenuto "una relazione reciprocamente vantaggiosa con il trafficante d'armi serbo Slobodan Tesic, che ha aiutato a trasportare armi attraverso i confini della Serbia". (Seb)