Regno Unito: Hunt, servono 2,3 miliardi di euro per aumento salari settore pubblico

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt ha chiesto agli altri membri del governo di trovare oltre 2 miliardi di sterline (2,3 miliardi di euro) di risparmi per finanziare l'aumento salariale del 6 per cento per il settore pubblico. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", Hunt ha avvertito che non prenderà più in prestito denaro per finanziare aumenti salariali di agenti di polizia, insegnanti, infermieri e altri lavoratori del settore pubblico, sostenendo che questo alimenterebbe l'inflazione dei prezzi al consumo, attualmente all'8,7 per cento. Hunt e Rishi Sunak, il premier britannico, dovrebbero concordare una strategia sulla retribuzione del settore pubblico giovedì dopo il ritorno del primo ministro dal vertice Nato a Vilnius. (Rel)