Romania: Hidroelectrica viene quotata oggi alla Borsa di Bucarest

- Il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, il ministro dell'Energia, Sebastian Burduja, rappresentanti del mercato finanziario, autorità pubblica centrale e direttori delle società parteciperanno oggi all'evento di quotazione di Hidroelectrica alla Borsa di Bucarest (Bvb). Le azioni del principale produttore di elettricità in Romania saranno ammesse nella categoria premium del mercato regolamentato della Borsa di Bucarest. Il trading inizierà alle con il simbolo "H2O". Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale del Fondo immobiliare, composto da 78 milioni di azioni, è stato fissato a circa 20 euro per azione, che prevede una capitalizzazione di mercato di 9,4 miliardi di euro alla data di ammissione. Hidroelectrica è il più grande produttore di energia in Romania in termini di quantità di energia prodotta e un attore importante nel campo idroelettrico in Europa. Il gruppo possiede e gestisce 182 impianti idroelettrici, cinque stazioni di pompaggio e un parco eolico che si trovano strategicamente in otto fonti geograficamente organizzate sul territorio della Romania. La capacità di produzione totale installata delle attività idroelettriche dell'azienda è divisa in impianti di accumulo e stazioni di pompaggio. (Rob)