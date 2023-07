Pnrr: Zangrillo, speriamo terza rata arrivi in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui tempi di pagamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza “non c’è certezza perché vengono definiti dalla Commissione, la quale sta verificando che ci sia concretezza nelle nostre proposte, ma auspico che arrivi in fretta”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione Alberto Zangrillo, intervenendo alla trasmissione radiofonica "24 Mattino", su Radio24. “Stiamo facendo un lavoro che definirei serio per rivedere il Pnrr che abbiamo ereditato e che aveva obiettivi non compatibile con i tempi previsti”, ha spiegato il ministro.(Rin)