India: ministro Esteri Jaishankar in partenza per visite in Indonesia e Thailandia

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita a Giacarta, in Indonesia, per incontrare gli omologhi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e altri partner nei formati del Vertice dell’Asia orientale (Eas) e del Forum regionale dell’Asean (Arf), domani e dopodomani (13 e 14 luglio). A margine delle riunioni avrà anche colloqui bilaterali. Lo riferisce un comunicato del suo ministero. Da Giacarta, prosegue la nota, Jaishankar si recherà a Bangkok, in Thailandia, per partecipare alla 12ma riunione dei ministeri degli Esteri della Cooperazione Mekong Gange (Mgc), il 16 luglio, e a quella dell’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec), il 17 luglio.(Inn)