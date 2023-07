Nato: Biden terrà oggi pomeriggio un discorso all'università di Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden terrà questo pomeriggio un discorso pubblico all'Università di Vilnius a margine della sua partecipazione al vertice della Nato. "Siamo orgogliosi che il presidente degli Stati Uniti abbia scelto l'Università di Vilnius per questo suo importante discorso. Ciò sottolinea che l'università non è solo un luogo per la scienza, ma anche per gli incontri civici, le discussioni e gli eventi più importanti nel paese e nel mondo", afferma il rettore dell'ateneo Rimvydas Petrauskas citato dall'agenzia di stampa "Delfi". Biden è arrivato in Lituania lunedì e ieri ha incontrato il presidente Gitanas Nauseda. E' il secondo presidente degli Stati Uniti a visitare la Lituania. Il repubblicano George W. Bush si era recato a Vilnius per la prima volta nel novembre del 2002, quando la Lituania era ancora in attesa dell'adesione alla Nato. (Sts)