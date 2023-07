Usa-Italia: Piantedosi incontra segretario della Sicurezza interna Mayorkas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede del dipartimento di Sicurezza interna di Washington ha ospitato un incontro bilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il collega Alejandro Mayorkas. Nel corso del colloquio, il punto sull'eccellente stato della collaborazione tra Italia e Stati Uniti nel settore della sicurezza e della cooperazione di polizia. Tra i temi a confronto, la lotta al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti ed all’immigrazione illegale che interessa i due Paesi con aspetti comuni. Inoltre, il contrasto alla criminalità informatica, per la quale verrà finalizzato un accordo di cooperazione. L'incontro è stato anche l'occasione per invitare il Segretario Mayorkas in Italia.(Com)