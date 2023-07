Roma: Bucci-Gastaldi (FI), litorale scenario perfetto per Viva RaiDue, Fiorello venga per suo show

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiorello scelga Ostia per la nuova stagione di Viva RaiDue. Il mare e i colori del litorale romano possono essere lo sfondo perfetto per lo show mattutino della Rai che potrebbe finalmente garantire la giusta ribalta nazionale a Ostia. Così in una nota Francesco Bucci, Coordinatore dei Giovani di Forza Italia nel Municipio Roma X e Giorgio Gastaldi, presidente dell'associazione "Ostia Imprese e Professioni". "Crediamo che il Pontile con Piazza dei Ravennati o Piazza Anco Marzio siano delle cartoline perfette per lanciare l'immagine di Ostia al grande pubblico. Lo show di Fiorello – continuano Bucci e Gastaldi - darebbe un grande contributo nel rilanciare l'immagine del litorale oltre ad essere un'attrattiva per i visitatori. Imprese e commercianti sono pronti a fare la loro parte per la buona riuscita dell'operazione, abbiamo tutte le carte in regola per convincere la Rai a realizzare lo show a Ostia". "Vogliamo invitare Fiorello ad effettuare un giro per le strade di Ostia per assaporare l'accoglienza e il calore dei lidensi che, siamo certi, accoglieranno a braccia aperta lo showman siciliano", concludono Bucci e Gastaldi.(Com)