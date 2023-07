Regno Unito: Fmi, contribuenti si preparino a costi di prestito ancora più elevati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contribuenti britannici alle prese con i mutui per la casa più costosi degli ultimi 15 anni sono stati avvertiti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) di prepararsi a costi di prestito ancora più elevati nei prossimi mesi. Data la rapida crescita salariale, il Fmi ha utilizzato il suo controllo annuale sullo stato di salute dell'economia per sostenere la Banca centrale del Regno Unito in qualsiasi azione ritenuta necessaria per contenere l'inflazione. "Se le pressioni inflazionistiche dovessero mostrare segni di ulteriore persistenza, il tasso ufficiale potrebbe dover essere ulteriormente aumentato, restando più alto più a lungo", ha riferito il Fmi, che ha emesso il suo avvertimento in un giorno in cui i tassi ipotecari fissi a due anni hanno toccato il livello più alto dalla crisi finanziaria globale del 2008.(Rel)