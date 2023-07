Pa: Zangrillo, rendere efficace rapporto con imprese, istituito principio errore scusabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato dieci giorni fa “un decreto legislativo i cui principi hanno la finalità di rendere efficace il rapporto tra la Pubblica amministrazione e le imprese in merito al tema dei controlli”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione Alberto Zangrillo, intervenendo alla trasmissione radiofonica "24 Mattino", su Radio24. “Le nostre aziende lamentano un sistema di verifica ridondante e abbiamo il dovere di correggere gli aspetti che non funzionano, partendo dall’istituzione di un rapporto di fiducia reciproca con le imprese”, ha aggiunto. “È stato stabilito il principio dell’errore scusabile, formale, che se non incide nell’interesse pubblico e non arreca pregiudizio allora non necessiterà di sanzione”, ha concluso il ministro. (Rin)