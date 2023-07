Spagna: sondaggio, dopo dibattito televisivo i popolari guadagnano lo 0,4 per cento voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il dibattito televisivo di lunedì scorso tra il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ed il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, i popolari hanno migliorato la loro posizione di due seggi (+0,4 per cento) rispetto al giorno precedente, arrivando a 127, mentre i socialisti ne perderebbero altri due (-0,2 per cento). È quanto emerge dal sondaggio di 40dB per il quotidiano "El Pais". La differenza tra i due partiti principali è cresciuta rispetto all'inizio della settimana ed è ora vicina ai due punti: 31,2 per cento per il Pp e 29,5 per cento per i socialisti. Il quadro generale, in ogni caso, non cambia di molto. La vittoria del blocco di destra, che ha 169 seggi, non sarebbe in ogni caso sufficiente a garantirgli la maggioranza assoluta. Le impressioni raccolte nelle ore immediatamente successive al faccia a faccia mostrano che il candidato del Pp ha suscitato più entusiasmo tra i suoi elettori (81,6 per cento) di quanto ne abbia suscitato Sanchez tra i socialisti (67,5 per cento). (Spm)