Nato: Tajani, dal vertice auspichiamo maggiore attenzione al Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio dell’Italia in merito al vertice della Nato di Vilnius “è un rafforzamento della collaborazione, con aiuti per l'Ucraina” e maggiore “attenzione per il fronte meridionale, verso il Mediterraneo e l'Africa”. E’ quanto affermato dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rtl” parlando da Vilnius, in Lituania, dove sta partecipando ai lavori del summit. “Le proposte italiane vengono sostenute”, ha detto il ministro, secondo cui “la sicurezza dell'Occidente dipende dalla sicurezza dell'Africa". "Siamo preoccupati dai trafficanti di esseri umani, dalla presenza della Wagner e dalle organizzazioni terroristiche”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. Per questo motivo, ha aggiunto Tajani, si ragiona su “un coordinamento a livello Nato". (Res)