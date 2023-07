Ucraina: Tajani, decisione su adesione c’è ma avverrà a fine conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’adesione dell’Ucraina alla Nato “la decisione di fatto c'è, il problema è quando”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Rtl” parlando da Vilnius, dove sta partecipando ai lavori del summit della Nato. “Certamente non con la guerra in corso, questo comporterebbe dei rischi. Noi vogliamo lavorare per la pace con sostegni di tutti i tipi, sosteniamo tutte le iniziative di pace”, ha detto Tajani. Secondo il ministro, è necessario “evitare un’escalation della guerra in corso”. (Res)