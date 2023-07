Pnrr: Tajani, da Commissione Ue risposte positive a richieste dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea “sta reagendo positivamente alle richieste dell'Italia”, soprattutto in termini di flessibilità. Lo ha detto a “Rtl” il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in diretta da Vilnius, dove sta partecipando al summit della Nato. È in corso “un confronto”, ma “non si fa tutto con la bacchetta magica", ha spiegato il titolare della Farnesina. "Continuiamo a lavorare perché ci sia la giusta flessibilità”, ha aggiunto Tajani. (Res)