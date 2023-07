India: Modi in visita in Francia domani e dopodomani e negli Emirati il 15 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in visita ufficiale in Francia e negli Emirati Arabi Uniti da domani al 15 luglio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Domani e dopodomani (13 e 14 luglio) il premier sarà a Parigi, su invito del presidente della Francia, Emmanuel Macron. Il 14, giorno della presa della Bastiglia, assisterà come ospite d’onore alla parata della Festa nazionale francese, nella quale sfilerà anche un contingente indiano. Macron ospiterà Modi in un banchetto di Stato e in una cena privata. Oltre al presidente della Repubblica, il leader di Nuova Delhi incontrerà i presidenti del Senato e dell’Assemblea nazionale (i due rami del parlamento), una rappresentanza della comunità indiana, dirigenti di imprese francesi e indiane e varie personalità francesi. Quest’anno i due Paesi celebrano il 25mo anniversario della partnership strategica e la visita di Modi offrirà l’opportunità di delineare gli sviluppi futuri. (segue) (Inn)