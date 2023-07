Usa: Elon Musk discuterà di IA con un gruppo bipartisan di parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ospiterà oggi su Twitter una conversazione in merito all'intelligenza artificiale con due deputati statunitensi rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici. Lo ha riferito al quotidiano "The Hill" un funzionario congressuale, precisando che all'incontro parteciperanno il deputato democratico della California Ro Khanna e il repubblicano del Wisconsin Mike Gallagher. Entrambi i deputati hanno manifestato posizioni di cautela in merito all'adozione dell'intelligenza artificiale, esprimendo ottimismo in merito ai suoi benefici potenziali ma anche preoccupazioni riguardo i rischi. Khanna, il cui distretto elettorale include la Silicon Valley, preme affinché il Congresso vari regolamentazioni che "prevengano qualunque utilizzo dannoso dell'IA senza impedire l'innovazione". Khanna ha anche sollecitato i suoi colleghi al Congresso a intensificare il confronto con Elon Musk, divenuto per molti politici statunitensi una figura controversa dopo la sua acquisizione di Twitter. (Was)