Corea del Nord: nuovo lancio di un missile balistico nel Mar del Giappone

- La Corea del Nord ha effettuato stamattina il lancio di un missile balistico, il 12mo dall'inizio del 2023. Lo hanno riferito la Guardia costiera del Giappone e lo stato maggiore congiunto delle forze armate della Corea del Sud. Il missile è stato lanciato attorno alle 11:13 (ora locale) e si è inabissato a circa 550 chilometri di distanza dalla Penisola coreana, all'esterno della zona economica esclusiva del Giappone. Secondo le prime valutazioni delle autorità militari sudcoreane, quello lanciato oggi da Pyongyang era un missile balistico a lungo raggio. I leader di Giappone e Corea del Sud, Fumio Kishida e Yoon Suk-yeol, si trovano in Lituania in occasione dell'annuale vertice della Nato, e hanno dato istruzione di raccogliere tutte le informazioni possibili in merito al test balistico. (segue) (Git)