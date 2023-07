Giappone: yen in rialzo per le voci su una revisione delle politiche della banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le speculazioni crescenti in merito a una svolta nella politica monetaria della Banca del Giappone (Boj) hanno spinto lo yen al rialzo stamattina, portandolo ai massimi da circa un mese sul dollaro. La valuta giapponesi si è apprezzata sotto la soglia di 140 sul biglietto verde, e sono aumentati anche i rendimenti delle obbligazioni giapponesi, con i titoli a 10 anni che hanno raggiunto lo 0,165 per cento per la prima volta da aprile all'inizio di questa settimana. Nonostante le recenti dichiarazioni dei vertici della Boj, analisti ed economisti si aspettano una prima revisione delle politiche monetarie ultra-espansive adottate dal Giappone già alla fine di questo mese, dopo la prossima riunione del comitato politico della banca in programma il 27 luglio. (segue) (Git)