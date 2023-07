Giappone: yen in rialzo per le voci su una revisione delle politiche della banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicegovernatore della Banca del Giappone, Shinishi Uchida, ha dichiarato all'inizio di questo mese che la banca centrale è ancora lontana dalla decisione di aumentare i tassi di riferimento, e ritiene che l'obiettivo di un tasso di inflazione stabile al 2 per cento non sia ancora stato raggiunto, nonostante al momento i tassi siano superiori. Uchida ha ribadito l'intenzione della Boj di proseguire lungo al via delle politiche espansive a dispetto delle pressioni sempre più forti sullo yen e sui consumatori giapponesi. Secondo Uchida, a dispetto degli aumenti sempre più frequenti dei prezzi da parte delle aziende giapponesi e della loro nuova propensione all'aumento dei salari, le prospettive dell'inflazione a medio e lungo termine restano incerte. Il funzionario ha ammesso che l'indebolimento "rapido e unilaterale" dello yen non è desiderabile, ma ha aggiunto che "siamo lontani da una situazione che richieda un rapido aumento dei tassi di interesse". (segue) (Git)