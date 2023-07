Kuwait: Parlamento, ministro Esteri chieda norma internazionale contro insulto all’islam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale, il Parlamento del Kuwait, ha esortato il ministero degli Esteri a lanciare un appello alla comunità inernazionale per adottare una legge, valida a livello globale, che vieti l’insulto a l’islam. Come riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sarh al Awsat”, il Parlamento kuwaitiano ha adottato tale “raccomandazione” durante la sua sessione ordinaria di ieri, assieme ad altre che riguardano “le conseguenze del rogo di una copia del sacro Corano in Svezia”, con l’obiettivo di “impedire che si ripetano simili atti”. Infatti, se dovesse essere approvata, una legge internazionale che vieti l’insulto all’islam permetterebbe di intentare una causa presso i tribunali internazionali ai danni di “chiunque insulti Dio o uno dei suoi profeti o compia attacchi contro il Corano”. Questa raccomandazione, peraltro, è in linea con la posizione dell’ambasciatore kuwaitiano all’Organizzazione delle Nazioni Unite, Nasser al Hain, che, assieme ai rappresentanti di altri Paesi islamici, ha contribuito a stilare una bozza di risoluzione, da proporre al Consiglio di sicurezza, che condanni l’odio religioso e l’offesa ai simboli sacri. Inoltre, l’Assemblea nazionale kuwaitiana ha chiesto al ministero degli Esteri di chiedere esplicitamente agli altri Paesi di non concedere l’asilo politico a chi insulta la religione e di esercitare una “dissuasione diplomatica” nei confronti degli Stati che “proteggono coloro che insultano l’islam”. Contestualmente, il Parlamento del Kuwait ha raccomandato al ministero dell’Informazione di “adottare misure contro i siti web che diffondono insulti contro l’islam e di bloccare qualsiasi video o messaggio che offenda la religione musulmana”. Tra le altre raccomandazioni approvate dall’Assemblea nazionale, spicca, inoltre, quella che esprime sostegno per un eventuale boicottaggio dei prodotti dei Paesi che accettano che siano incendiate copie del Corano. Contestualmente, come riferito dall’agenzia di stampa “Kuna”, lo scorso 10 luglio, il Consiglio dei ministri del Kuwait aveva disposto la stampa di 100.000 copie del Corano in svedese, da distribuire nel Paese scandinavo, per “affermare la tolleranza e la convivenza”. (Res)