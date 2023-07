Imprese: India, Wipro investirà un miliardo di dollari nell'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande fornitore indiano di servizi It Wipro Ltd ha annunciato piani per l'investimento di un miliardo di dollari nell'intelligenza artificiale (Ia) nell'arco dei prossimi tre anni. L'azienda si concentrerà sullo sviluppo dell'Ia, del big data e delle soluzioni analitiche, oltre a potenziale la propria capacità di ricerca e sviluppo e le sue piattaforme. Circa una settimana fa la principale azienda rivale di Wipro, Tata Consultancy Services, ha annunciato piani per l'abilitazione di 25mila ingegneri allo sviluppo e all'impiego dei servizi d'intelligenza artificiale Azure Open AI di Microsoft. (Inn)