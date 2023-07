Siria: Onu, veto Russia e astensione Cina su proposta rinnovo invio aiuti attraverso Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il veto della Russia ha respinto, ieri, la proposta di Brasile e Svizzera al Consiglio di sicurezza del’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) di rinnovare di nove mesi il mandato per inviare aiuti alle regioni della Siria sotto il controllo delle fazioni di opposizione attraverso la Turchia, basato sulla risoluzione 2672. Un altro membro permanente, la Cina, si è astenuta, mentre gli altri tredici membri hanno espresso voto favorevole. Bocciata, invece, la proposta della Russia, che avrebbe previsto un rinnovo dello stesso meccanismo di invio degli aiuti di sei mesi, in favore della quale ha votato solo la Cina, mentre, degli altri Paesi membri, Francia, Stati Uniti e Regno Unito hanno espresso voto contrario e gli altri dieci si sono astenuti. Come sottolineato dal quotidiano panarabo “Al Araby al Jadeed”, la proposta elvetico-brasiliana per un rinnovo di nove mesi del mandato per l’invio di aiuti alle regioni siriane sotto il controllo dell’opposizione attraverso la Turchia costituiva un compromesso tra quella di Mosca, che avrebbe voluto un rinnovo di sei mesi, e quella iniziale, in base alla quale il meccanismo sarebbe stato rinnovato per dodici mesi. L’ambasciatrice del Regno Unito all’Onu, Barbara Woodward (che ha la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza per il mese di luglio), ha annunciato che il voto è stato quindi rinviato per consentire nuove consultazioni. “Vogliamo fare tutto ciò che è in nostro potere per il bene dei 4,1 milioni di siriani che hanno disperatamente bisogno di aiuto”, ha aggiunto, “la chiave è trovare un accordo”. Da parte sua, Damasco, la cui posizione è espressa dall’agenzia di stampa statale “Sana”, ha sottolineato che il veto russo ha bloccato “un progetto di risoluzione occidentale che viola la sovranità siriana con il pretesto degli aiuti umanitari”. Il rappresentante permanente della Siria all’Onu, Bassam Sabbagh, dopo il voto ha dichiarato che Damasco “dal primo giorno di consultazioni sul rinnovo degli effetti della risoluzione numero 2672, adottata il 9 gennaio scorso riguardo l’invio di aiuti umanitari, la Siria si è impegnata ad avere un approccio costruttivo guidato esclusivamente dal soddisfacimento delle esigenze umanitarie dei siriani in tutte le regioni, senza politicizzazione, discriminazione o esclusione, soprattutto a seguito del disastroso terremoto dello scorso febbraio, che ha causato enormi conseguenze umanitarie e ha aggravato significativamente una situazione umanitaria già fragile. Questo ha reso necessario affrontare la situazione in modo più efficace e rapido, garantendo una risposta più ampia e sviluppando soluzioni sostenibili per fornire i servizi di base necessari alla popolazione”. (Res)