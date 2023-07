Brasile: governo crea programma per favorire export piccole e medie imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Politica sarà rivolta a tutti i settori dell'economia, in particolare quelli con potenziale di esportazione. Tra le iniziative inserite nel decreto ci sono: la promozione delle esportazioni e la diffusione di una cultura dell'esportazione, la qualificazione e formazione per le aziende interessate all'attività di esportazione, la condivisione di buone pratiche, l'organizzazione e la promozione di eventi di natura commerciale, il riavvicinamento tra aziende esportatrici e istituzioni che offrono servizi legati all'export e l'identificazione di opportunità per promuovere una cultura dell'esportazione e per esportare prodotti e servizi. (Brb)