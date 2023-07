Emirati: ministro Cambiamento climatico, obiettivo ridurre emissioni del 40% entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Cambiamento climatico e dell’ambiente degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato, ieri, un piano d’azione completo per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 40 per cento entro il 2030. Lo si apprende dal quotidiano emiratino “Al Ittihad”. L’annuncio del ministero è giunto dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri federale della seconda edizione del rapporto sui contributi pubblici specifici. Nella terza edizione, dunque, si prevede che si sancisca l’impegno da parte dello Stato a ridurre le emissioni a livello nazionale, attraverso obiettivi chiari e definiti per tutti i settori e per tutti gli emirati. L’obiettivo è accelerare il cammino verso la neutralità climatica, traguardo fissato per il 2050. La ministra del Cambiamento climatico e dell’ambiente, Maryam bint Mohammed al Muhairi, infatti, ha spiegato che la terza edizione del rapporto rappresenterà un punto di svolta nell’approccio del Paese in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra in generale. (Res)